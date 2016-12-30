35-и российским дипломатам придётся встречать Новый год на родине

Из США их выгнали.

Администрация уходящего американского президента Барака Обамы ввела новые санкции против организаций и должностных лиц, причастных, по данным ФБР, к вмешательству в американский избирательный процесс. Так, 35-и российским дипломатам предписано в 72 часа покинуть пределы США, также закрыты две дипломатические миссии России в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, которые, по мнению американской стороны, использовались в разведывательных целях. В последний раз столь масштабному выдворению отечественные дипломаты подвергались в 1986 году, когда президент Рональд Рейган выслал 80 сотрудников советского МИДа.

Также в санкционный список внесены 11 юридических и физических лиц, в частности сотрудники ФСБ, ГРУ и IT-компаний, обвиняемые в хакерских атаках и взломе электронной почты американских учреждений.