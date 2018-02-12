туалетная вода для женщин такой же важный штрих к образу, как модная одежда и эффектный макияж. Всего несколько капель любимого аромата позволяют чувствовать себя уверенной и роскошной.

Концентрация «туалетная вода» обычно подразумевает содержание эфирной базы до 10% от общей массы парфюма. В таком исполнении аромат звучит более прозрачно и легко, он не надоедает в продолжение долгого времени и будет уместным не только на вечернем мероприятии, но и в течение всего дня. Выбирая аромат, стоит помнить, что довольно часто его ноты в концентрации туалетной и парфюмерной воды могут несколько различаться, хотя в большинстве случаев, это просто возможность приобрести парфюм с определенной яркостью и стойкостью звучания.

Когда-то король моды Кристиан Диор сказал, что через некоторое время после встречи с женщиной сотрутся воспоминания о ее одежде. Но память о ее аромате будет жива вечно. Именно так: дамский образ запоминается главным образом благодаря парфюму.