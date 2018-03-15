Уют и комфорт в доме зависит от каждого штриха мастера

Ремонт под ключ — основой вид деятельности компании metr57.ru, на протяжении длительного времени мы усовершенствуемся и успешно продвигаемся вперед. Если вы приняли решение остановить свой выбор на нашей организации, будем рады сотрудничеству и постараемся оправдать надежды. После проведения капитального ремонта, хозяин недвижимости сможет въехать в квартиру и начать жить с чистого листа. Опытные сотрудники постараются предусмотреть все детали интерьера и создать комфортную обстановку для домочадцев.

Сегодня на рынке услуг можно познакомится с разнообразными компаниям, которые занимаются ремонтом квартир под ключ. Данный вид бизнеса успешно развивается и пользуется огромной популярностью среди граждан. Многолетний опыт работы и практика в проведении ремонтов в разных направлениях поможет создать дизайнерский проект вашей мечты. Мы готовы предложить приемлемые цены на услуги, профессионализм сотрудников, индивидуальный подход к каждому клиенту, строгое исполнение обязательств относительно договора между заказчиком и исполнителем. Если вас интересует ремонт новой квартиры в Орле, предлагаем связаться с менеджером и обсудить все рабочие моменты.

Высококвалифицированные сотрудники компании работают на результат и всегда прислушиваются к пожеланиям заказчика. Компания готова предложить комплексное решение и нестандартный подход к решению вопроса касательно ремонта любой сложности. Мы работаем по прозрачной схеме и все расчеты проведенные нами пол6остью соответствуют действительности. Клиентоориентированность и основной приоритет в работе специализированной организации.

После обращения клиента в отдел по ремонту, сотрудник компании в течение суток выезжает по указанному адресу и производит замеры, составляет смету в электронном виде, все подробности согласовываются с клиентом с учетом его финансовых возможностей и пожеланий. На основании этого составляется договор.

Преимущества ремонта под ключ

1. Строительная бригада учитывает все пожелания клиента и предлагает индивидуальное решение с уникальным дизайнерским подходом.

2. Компания сотрудничает с ведущими поставщиками, производителями, поэтому стоимость на закупку мебели, отделочных и расходных материалов на порядок ниже.

3. Компания «Квадратный метр» не использует стандартный подход, а наоборот старается создавать новые креативные проекты для удовлетворения потребностей клиента.