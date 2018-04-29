5 причин популярности геокуполов

mavit
Автор: mavit Апрель 29, 2018 15:27

5 причин популярности геокуполов

С каждым годом геодезические купола применяются все чаще. Преимущественно они используются для создания временных сооружений с целью проведения публичных мероприятий. Сборка мобильных конструкций требует профессиональных инженерных знаний. 

Поэтому создание сферических объектов рекомендуется заказывать в компании — fullerdome.com — специализирующейся на производстве геокуполов: рядовым строителям с такой задачей не справиться по причине ее нестандартности.

Мобильные конструкции можно встретить практически в каждом крупном городе. В 70% случаев и чаще, они быстро появляются, привлекают своей оригинальностью, а спустя месяц-другой также быстро исчезают. В чем же причина высокой популярности геокуполов? Их несколько, и ниже мы осветим основные факторы, поддерживающие высокую актуальность сферических сборно-разборных сооружений.

Почему геодезические купола пользуются популярностью

Ежегодно возрастающая популярность мобильных конструкций обусловлена рядом неоспоримых достоинств таких объектов:

  • оперативность монтажа/демонтажа;
  • доступная стоимость возводимого сооружения;
  • инженерная эффективность геокуполов;
  • возможность реализации нестандартных архитектурных решений;
  • внешняя привлекательность.

Если проект реализуется «с нуля» на весь процесс — от проектировки до сборки готовой конструкции — уходит около месяца. Добиться такой оперативности в ходе традиционного строительства невозможно. Более того, собранный сферический каркас также легко и быстро демонтируется.

При возведении здания из кирпича, камня, железо-бетонных блоков требуется мощный фундамент. И суммарная стоимость всех материалов довольно высока. Мобильная конструкция легкая, поэтому не требует прочного фундамента. А отсутствие толстых каменных стен и перекрытий значительно удешевляет стоимость сооружения.

Сферические помещения покрывают просторную территорию при относительно небольшой площади основания. За счет своей высоты они поддерживают идеальный микроклимат. Конструкция в виде купола выдерживает большие нагрузки порывов ветра, сейсмических толчков. Она не разрушается даже при повреждении некоторых элементов.

Геодезические купола могут быть не только симметричной, но и асимметричной формы. Это позволяет создать сооружение, максимально соответствующее тематике проводимого в нем мероприятия. Наконец, сферические объекты выглядят очень привлекательно на фоне непримечательных прямоугольных зданий.

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mavit
Автор: mavit Апрель 29, 2018 15:27
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