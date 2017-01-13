500 рублей штрафа за смерть человека

На Камчатке к умирающему не пустили «скорую».

Следственный комитет проводит в Петропавловске-Камчатском проверку по факту смерти 21-летнего парня, на помощь к которому не успели медики «Скорой помощи». 10 января ему стало плохо с сердцем, и его брат вызвал врачей. Бригада домчалась до места вызова за три минуты, но проезд к улице с нужным домом перегородил автомобиль. На просьбы освободить проезд водитель не реагировал, зато пассажир машины вышел из салона и стал угрожать врачам, запрыгивая на капот «скорой».

Медики потеряли десять минут. Когда они дошли до квартиры, им осталось только зафиксировать смерть молодого человека. Шанс выжить у парня был в течение первых шести минут: именно столько времени есть у пострадавшего, чтобы сердце среагировало на введение адреналина. Автохулиганам же за «непредоставление преимущества в движении» для автомобиля «Скорой помощи» грозит максимум лишение прав на три месяца или административный штраф в 500 рублей.