500 рублей штрафа за смерть человека

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 11:45

500 рублей штрафа за смерть человека

500 рублей штрафа за смерть человека

На Камчатке к умирающему не пустили «скорую».

Следственный комитет проводит в Петропавловске-Камчатском проверку по факту смерти 21-летнего парня, на помощь к которому не успели медики «Скорой помощи». 10 января ему стало плохо с сердцем, и его брат вызвал врачей. Бригада домчалась до места вызова за три минуты, но проезд к улице с нужным домом перегородил автомобиль. На просьбы освободить проезд водитель не реагировал, зато пассажир машины вышел из салона и стал угрожать врачам, запрыгивая на капот «скорой».

Медики потеряли десять минут. Когда они дошли до квартиры, им осталось только зафиксировать смерть молодого человека. Шанс выжить у парня был в течение первых шести минут: именно столько времени есть у пострадавшего, чтобы сердце среагировало на введение адреналина. Автохулиганам же за «непредоставление преимущества в движении» для автомобиля «Скорой помощи» грозит максимум лишение прав на три месяца или административный штраф в 500 рублей. 

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Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 11:45
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