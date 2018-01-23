Аграрии Алтайского края убрали зерновые и зернобобовые культуры с 62% площадей

Зерновые и зернобобовые культуры в Алтайском крае обмолотили с 2 млн. 313 тысяч гектаров (62%). Валовой сбор зерна составляет 3,4 млн. тонн.



По темпам уборочных работ в регионе лидирует Зональный район, где убрали уже почти 82% зерновых и зернобобовых. Более 70% площадей обмолотили аграрии в Третьяковском, Троицком, Локтевском и Завьяловском районах. В 25 районах края уборка зерновых выполнена на площади более чем 60%, уточняют в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края.

Наряду с обмолотом зерновых в регионе продолжают копать сахарную свеклу, в ряде хозяйств начинается уборка подсолнечника.