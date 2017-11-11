Аксессуары для бани из натуральных материалов

Хождение в баню — это не только гигиеническая процедура, но и целый ритуал. Для повышения комфорта в парной можно использовать аксессуары из натуральных материалов. Они делятся на категории элементов одежды, на деревянный декор парилки, на ароматические добавки и веники.

Наиболее популярные товары этой категории — это банные халаты, шапки с рисунком, тапочки из дерева (или лапти), веники. Вафельные халаты производятся из природной ткани, обеспечивающей свободу дыхания кожи с открытыми порами. Хлопковые юбки на резинке — более свободный вариант банной одежды. Традиционные шапки защищают волосы на голове от перегрева. На выбор можно подобрать модели с рисунками и надписями желаемого содержания. Наша компания bankow проводит строительство русской бани по лучшим технологиям: http://bankow.ru/projects/russkie-bani

Ароматизаторы, мыло и соль — дополняющие аксессуары, создающие фирменную банную атмосферу. Для придания аромата натуральных трав или хвои в парилке рекомендуют доливать на камни или печку ароматизаторы на основе природных компонентов. Качественное мыло отличается приятным запахом и натуральностью состава.

Декор и украшения для бани из дерева

Учитывая высокую температуру в парилке, в качестве декора не рекомендуется использовать металлические, пластиковые и стеклянные элементы. В категории аксессуаров для бани доступны десятки видов декора из дерева:

Часы для парилки;

Подложки под голову и тело;

Вешалки на несколько крючков;

Вентиляционные решетки;

Термометры;

Деревянные ложки;

Ведра из дерева для обливания.

За счет использования хвойной древесины при изготовлении аксессуаров, во время работы парилки выделяется аромат смолы. Высокая температура не имеет негативного влияния на структуру дерева.

Для чего нужны аксессуары из дерева

Каждый элемент выполняет свою практическую роль во время посещения бани. Часы информируют посетителей о времени, проведенном в парилке. Вешалки необходимы для предбанника (для верхней одежды). Ведра и ложки способствуют подливанию жидкости на раскаленные камни для повышения количества пара в помещении. Чтобы следить за температурой, нужно иметь в парилке термометр, облаченный в деревянный корпус (исключает риск появления трещин на стекле). Вышеописанные элементы вписываются в любой дизайн бани, так как эти помещения обшиваются деревянными материалами.

Аксессуары для бани и парилки из натуральных материалов могут выступать качественным и практичным подарком для знакомых.