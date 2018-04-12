Александр Карлин подписал постановление о выплатах сельским докторам

Глава Алтайского края Александр Карлин подписал постановление о единовременных компенсационных выплатах некоторым категориям медработников в селах, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тыс. человек.
Для врачей выплата составит 1 млн рублей, для фельдшеров – 500 тыс. рублей.
Выплаты будут осуществляться в рамках программ «Земский доктор» и «Сельский фельдшер».
В 2018 году медработники в возрасте до 50 лет, прибывшие на работу в сельскую местность или небольшой город, смогут получить единовременные компенсационные выплаты. Чтобы получить такую выплату, нужно заключить трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной Минздраву Алтайского края.
Программы финансируются из федерального и краевого бюджетов в соотношении 60% и 40% соответственно.
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