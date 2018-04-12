Александр Карлин подписал постановление о выплатах сельским докторам

mavit
Автор: mavit Апрель 12, 2018 11:45

Александр Карлин подписал постановление о выплатах сельским докторам

Александр Карлин подписал постановление о выплатах сельским докторам

Глава Алтайского края Александр Карлин подписал постановление о единовременных компенсационных выплатах некоторым категориям медработников в селах, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тыс. человек.

Для врачей выплата составит 1 млн рублей, для фельдшеров – 500 тыс. рублей.

Выплаты будут осуществляться в рамках программ «Земский доктор» и «Сельский фельдшер».

В 2018 году медработники в возрасте до 50 лет, прибывшие на работу в сельскую местность или небольшой город, смогут получить единовременные компенсационные выплаты. Чтобы получить такую выплату, нужно заключить трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной Минздраву Алтайского края.

Программы финансируются из федерального и краевого бюджетов в соотношении 60% и 40% соответственно.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Апрель 12, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Тимур

    Тимур

    Отличная статья!

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    В инновационной стратегии развития города Бийска как наукограда наряду с оборонным центром и полюсом нанотехнологий, одним из полюсов роста является…

    Читать статью
  • Сергей

    Сергей

    Спасибо! Очень познавательная статья про окна. Фирма толковая, позвонил по общался с менеджером.

    Читать статью
  • hacker

    hacker

    Бесплатный Play Маркете

    Читать статью
  • Надежда

    Надежда

    Вчера нанесли на стену. Честно говоря, очень боялись большого веса и ширины полотна... Но... Как-то все гладко прошло. Как раз…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии