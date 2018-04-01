Александр Карлин рассказал о компенсации ущерба пострадавшим от паводка

mavit
Автор: mavit Апрель 1, 2018 05:45

Александр Карлин рассказал о компенсации ущерба пострадавшим от паводка

Александр Карлин рассказал о компенсации ущерба пострадавшим от паводка

Все вопросы по оказанию финансовой помощи будут решены в соответствии  с действующим законодательством, — рассказывает «Алтайская правда».

В одном из постановлений Правительства РФ этот механизм прописан. В Алтайском крае уже началась работа по оценке ущерба как для объектов муниципальной и краевой собственности, так и для имущества населения. В первую очередь, речь идет о тех случаях, когда были подтоплены жилые дома.

— Мы со своей стороны вовремя и в полной мере принимаем все организационно-распорядительные решения. Правовая основа есть для обращения в Правительство РФ по оказанию поддержки Алтайскому краю из федерального резервного фонда, — рассказал сегодня, 29 марта, на медиалоге Александр Карлин. – Сначала идет предварительная оценка ущерба, чтобы понять объем заявки. Мы постараемся провести его максимально быстро. Когда увидим объем, обратимся в Правительство и получим поручения для профильных министерств. Дальше начнем отрабатывать точные заявки со специалистами на объекты, подлежащие ремонту, восстановлению, реконструкции.

Сейчас есть определенный финансовый запас в резервном фонде Алтайского края. Из этих ресурсов будут оказывать адресную индивидуальную помощь пострадавшим от паводка людям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации.

Затем при трансляции средств из федерального бюджета сделаем максимально все от нас зависящее, чтобы эти деньги поступили как можно быстрее. Будем оказывать людям помощь в виде субсидии на возмещение ущерба, причиненного стихией, — сказал губернатор.

На фото: Бийск, 2014 г.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Апрель 1, 2018 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

    Читать статью
  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

    Читать статью
  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии