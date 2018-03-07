Аллергия как причина конъюнктивита

Аллергия может развиваться в виде различных вариантов, и самыми сложными в диагностике и лечении являются анафилактические реакции. Они могут развиваться на фоне любой аллергической патологии как осложнение, либо как самостоятельная патология при повторном контакте с аллергеном на фоне предварительной сенсибилизации организма.

Особенно опасны инсектная аллергия, поллинозы, лекарственная или пищевая форма, когда аллерген проникает в организм и может немедленно влиять на запуск реакции. В этом случае необходима немедленная помощь врачей с проведением инъекций определенных препаратов, дабы блокировать всасывание аллергена и затормозить немедленные реакции.

Поллиноз как причины конъюнктивита и анафилаксии

Контакт организма с пыльцой может иметь различные формы проявлений: наиболее часто это причины конъюнктивита, но могут быть и респираторные реакции в виде обструктивного бронхита, приступа астмы или кожные реакции. Одним из вариантов реакций могут также стать анафилактические реакции кожи в виде крапивницы, а также отек Квинке или даже анафилактический шок.

При развитии острых анафилактических реакций важно начать немедленное лечение с введением внутрь организма препаратов для немедленного блокирования выброса гистамина и воспалительной реакции тканей и сосудов, чтобы предотвратить опасные для жизни проявления и осложнения. Нередко подобные препараты вводят внутривенно или внутримышечно, чтобы усилить их эффект, так как в пищеварительном тракте их всасывание может быть более длительным. Обычно удается купировать реакции относительно быстро на протяжении нескольких часов или суток с момента начала.

Роль антител в анафилактических реакциях

Важно знать, что основу анафилактических реакций составляют особые антитела, которые синтезируются организмом в ответ на первичный контакт с аллергеном. Обычно это реагиновые соединения (иммуноглобулины класса Е), и при аллергологическом исследовании изучают уровень как общего иммуноглобулина Е, так и специфических – для каждого вида аллергена. Подробнее об антителах и их роли можно прочитать на сайте — https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-medicinskih-terminov/antitela/. По уровню антител в плазме в динамике можно контролировать ход лечения и оценивать его эффективность, при правильно подобранной терапии их уровень прогрессивно снижается. Если же нужно резкое снижение уровня антител, проводится плазмаферез и гемосорбция. Они активно очищают плазму крови от этих соединений, но не защищают от аллергии в дальнейшем в виду сенсибилизации лимфоцитов.

Помощь при инсектной аллергии: укус насекомых

Особый вариант анафилактических реакций – аллергия на укусы насекомых, она всегда неожиданна и возникает вне стен стационара, причем требует немедленной помощи, в том числе и с введением препаратов из аптечки неотложной помощи. Иногда, в зависимости от локализации укуса, требуют самостоятельные инъекции препаратов, и тогда самое оптимальное – это укол в ногу (в бедро) в введением препаратов неотложной терапии. Подробнее об этих уколах можно прочитать тут — https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-medicinskih-terminov/ukoly/#ukol-v-nogu. Также необходимо проведение целого ряда мероприятий с всеми возможными подручными средствами, чтобы до приезда скорой помощи, которую нужно немедленно вызвать, человек не потерял сознание и не перешел в шоковое состояние. Помочь могут антигистаминные препараты в таблетках или растворах, что есть под рукой, а также гормональные средства инъекционно. Обычно у аллергиков со стажем они всегда с собой в отдельной коробочке с шприцами и инструкцией по применению.