Альпийская горка своими руками

Каждому обладателю земельного участка хочется иметь на даче красивую маленькую копию альпийского ландшафта. Для создания альпинария можно обратиться за помощью к профессионалу или соорудить его самостоятельно.Процесс устройства альпийской горки (альпинария) достаточно трудоемкий, но если есть определенные знания и навыки можно сделать такую композицию своими руками.

Особенности организации альпийской горки

Для воссоздания на дачном участке уголка живой природы необходимо соблюдать некоторые правила:

1. Камни для горки нужно тщательно отсортировать. Понадобятся только природные экземпляры, имеющие вес не менее 15 килограмм (лучше более тяжелые). Сколы, трещины и вмятины на каменных глыбах придадут альпинарию естественности. Для посадки растений идеально подходят горные породы: песчаник, туф, известняк.

Камни в основании альпинария могут располагаться в виде ступеней или террас, группами или имитировать горный рельеф (каньон, ущелье, скалы).

2. Подбор растений проводится с учетом особенностей альпийской флоры, местного климата, времени года.

Для основы зеленой горки подбирают многолетники и карликовые деревца (лиственные и хвойные породы). Альпинарий будет выглядеть привлекательно даже зимой благодаря вечнозеленым насаждениям.

Светолюбивые и устойчивые к засухе растения (гиацинты, дикий лук, тюльпаны, васильки или лаванду) лучше сажать с южной стороны склона.

Есть универсальные растения, одинаково хорошо переносящие и солнце, и полутень (весенние первоцветы, разные виды злаков, флоксы, карпатские колокольчики, фиалки).

Неплохо растут в тени лютики, примула, герань, кислица, дельфиниум.

Высокогорные растения не цветут ярко и обильно их чередуют с хвойными кустарниками (туя, можжевельник, карликовые сосна).

3. Место для устройства альпийской горки лучше выбирать на возвышенности. Это защитит ее от грунтовых вод.

4. Альпинарий не должен иметь правильную геометрическую форму.

5. Для конструкции горки нельзя использовать бетон, кирпич и искусственный камень.

Этапы сооружения альпинария

Подготовительные работы

При выборе места для будущей альпийской горки нужно помнить, что растениям требуется много солнца, поэтому участок не должны затенять высокие деревья. Важно, чтобы альпинарий органично вливался в окружающий пейзаж.

Разметка участка (с помощью колышков и веревки) и рытье котлована.

Создание дренажного слоя

Снять верхний пласт земли (примерно 30 сантиметров), уложить битый кирпич и гравий, присыпать песком. Полить водой для усадки почвы. Удалить корни всех сорняков.

Сформировать общий рельеф и разместить крупные кустарники и высокую траву.

Уложить небольшие камни и высадить более мелкие растения.

На самом верху альпинария лучше поместить массивную глыбу необычной формы.

Для того чтобы сооружение смотрелось красиво и ночью, можно сделать подсветку из фонариков.

Даже самая простая альпийская горка может разнообразить и украсить приусадебный участок и будет радовать глаз до самой зимы.

Материал: http://remont-i-obustroystvo.ru