Алтайские фермеры отказываются сеять из-за низких цен на зерно

В Мамонтовском районе около 20 фермеров отказались сеять культуры в этом году, чтобы не продавать продукцию в убыток, — рассказывает ПолитСибРу.

К тому же у некоторых фермеров возникли проблемы и с выращиванием сои, которую активно рекламировали в крае в прошлом году.

Как стало известно «ПОЛИТСИБРУ», около 20 фермеров Мамонтовского района решили не сеять в этом году, сообщили источники. Руководитель районного управления АПК Сергей Момонт эту информацию не подтвердил и комментировать отказался, указав лишь на одну проблему в ООО «Кадниковское».

Однако директор сельхозпредприятия «Кадниковское» Юрий Калинин в разговоре с «ПОЛИТСИБРУ» отметил, что ряд фермеров района действительно отказались сеять в этом году, сообщил Калинин.

«18 фермеров не будут сеять. А смысл? Производство все еще ниже себестоимости. Те, кто занимается соей, еще как-то живут. Сами посмотрите, себестоимость пшеницы 5800 рублей, цена реализации – 4500 рублей. По другим культурам такая же ситуация. У некоторых возникли проблемы с соей. Кто-то брал нерайонированные сорта, которые не прошли апробацию. Она просто не успела вызреть. У нас все сорта соответствуют», — сказал Калинин и добавил, что фермеры «Кадниковского» в число отказавшихся от посевов в этом году не входят.

За более подробной информацией о ситуации в районах Алтайского края «ПОЛИТСИБРУ» обратился в краевое министерство сельского хозяйства.

Как ранее писал «ПОЛИТСИБРУ», фермеры Алтайского края вынуждены продавать зерно в убыток из-за низкой закупочной цены. Как вчера, 4 апреля, сообщил зампредседателя АКЗС, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов, ситуация с ценообразованием на сельхозкультуры нормализуется, но не такими темпами, как хотелось бы.