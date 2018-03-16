Алтайские семьи улучшают жилищные условия за счет маткапитала

С начала действия программы материнского капитала, благодаря его средствам, жилищные условия улучшили свыше 119 тыс. алтайских семей.

Из них более 85 тыс. семей частично или полностью погасили семейным капиталом жилищные кредиты. Еще свыше 33 тыс. семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. Приобретение жилья по-прежнему остается самым популярным направлением расходования средств маткапитала среди алтайских семей.

Помимо этого, краевое Отделение ПФР приняло свыше 5 тыс. заявок на обучение детей и 58 заявок на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы.

Напомним, что с 2018 года программа материнского (семейного) капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми.

В соответствии с утвержденными изменениями семьям, в частности, предоставлены более широкие возможности использования маткапитала сразу после рождения или усыновления второго ребенка.

С этого года Пенсионный фонд России принимает заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.

На выплату из средств господдержки могут рассчитывать семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится (или уже появился) второй ребенок. В Алтайском крае размер выплаты составляет 9 434 рубля. В настоящее время принято 14 заявлений от семей, которые решили получать ежемесячную выплату из средств маткапитала.

Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение средствами на образовательные услуги для детей. Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался сертификат.

Начиная с 2018 года, семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование практически сразу после рождения ребенка, поскольку теперь материнский капитал можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него. Распорядиться средствами в такой срок можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. В этом и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.