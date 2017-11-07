Алтайский бюджет-2018 утвержден в первом чтении

26 октября, депутаты Алтайского заксобрания на сессии утвердили в первом чтении в проект закона «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», — рассказывает «Алтайская правда».

В главном финансовом документе региона сохранены все виды социальных выплат, предусмотрены индексация фонда оплаты труда и повышение зарплаты бюджетникам на 10 – 12%.

Доходы бюджета региона на 2018 год составят 83 млрд 581 млн рублей, что на 7% больше, чем планировалось на 2017-ый. При этом налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета запланированы в объеме 48 млрд 369 млн рублей. Средства из федерального бюджета составят 35 млрд 212 млн рублей.

Расходы оценены в 88 млрд 418 млн рублей — 107% к первоначальному плану краевого бюджета на 2017 год. Как сообщили в пресс-службе губернатора, дефицит составит 4 млрд 837 млн рублей.

Что касается доходов бюджета на 2019 и 2020 годы, то они прогнозируются в объеме 75 млрд 576 млн и 79 млрд 846 млн рублей, а расходы — 80 млрд 617 млн и 85 млрд 119 млн рублей соответственно. Дефицит на 2019 год будет равняться 5 млрд 40 млн, 2020-ый – 5 млрд 273 млн рублей.

Отметим, в бюджете по отдельным категориям запланирована индексация социальных выплат. Так, сельским педагогам и иным специалистам, работающим в сельской местности, будет проиндексирована компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения.

Ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий будет увеличена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Кроме того, гражданам будут увеличены пособия, связанные с поддержанием материнства и детства, исходя из установленного прожиточного минимума на детей.

Дорожный фонд края в 2018 году составит 7 млрд 612 млн рублей. Также предусмотрено, 2 миллиарда рублей на осуществление капитальных вложений, в том числе на реализацию краевой адресной инвестиционной программы и на газификацию края.

Фото: ap22.ru