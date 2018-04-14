Алтайский край получит на развитие деревень в 2018 году миллиард рублей

mavit
Автор: mavit Апрель 14, 2018 17:46

Алтайский край получит на развитие деревень в 2018 году миллиард рублей

Алтайский край получит на развитие деревень в 2018 году миллиард рублей

Власти Алтайского края рассчитывают получить в 2018 году по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на 40 млн рублей больше, чем годом ранее, — рассказывает «АиФ-Алтай».

Таким образом общая сумма составит миллиард рублей.

В рамках проекта будут решать жилищные проблемы граждан, развивать водоснабжение, газификацию, строить ФАПы, дороги и т.д.

В частности, планируют построить фельдшерско-акушерские пункты в шести муниципалитетах, решить проблемы с газификацией в четырех селах.

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mavit
Автор: mavit Апрель 14, 2018 17:46
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