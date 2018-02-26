Алтайский край понизился в рейтинге благополучия регионов России

Лучше всего в России жить в Москве, а хуже всего — в Тыве. Алтайский край занял в рейтинге по качеству жизни 66-е место, понизившись за год на два пункта, — рассказывает Алтапресс.ру со ссылкой на РИА-Рейтинг.

Рейтинг составлен после анализа 72 показателей. В их числе уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демография, экология и климат, здоровье населения, уровень образования, социальная инфраструктура, экономическое развитие, транспортная инфраструктура и др.

Сводный рейтинговый балл у регионов-лидеров оказался выше 70. У Москвы он 76,92 балла, у Санкт-Петербурга — 75,88 баллов, у Московской области — 70,55 баллов. Это «большая тройка» лидеров находится наверху топа уже много лет.

Алтайский край имеет балл 38,46. В нашем ближайшем окружении — Ненецкий автономный округ и Республика Коми. Худшие результаты у Ингушетии и Тывы — 19,53 и 13,96 соответственно. Крым за год переместился в рейтинге с 66-го на 55-е место.