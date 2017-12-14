Алтайский край попал в число регионов с наибольшим ростом безработицы, — рассказывает «Комсомольская правда».
Данные с 22 по 29 ноября текущего года опубликовал Минтруд России.
Всего по стране численность безработных, которые встали на учет в службе занятости, увеличилась на 1,6 % и превысила 730 тыс. человек.
— В 77 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Алтайском крае, Еврейской автономной области, Курганской, Омской, Оренбургской областях, республиках Мордовия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия-Алания, Чукотском автономном округе, — сообщается на портале федерального ведомства.
Среди регионов, где стало меньше безработных, оказались Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Калининградская, Ульяновская и Пензенская области.
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