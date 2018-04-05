Алтайский край рассчитывает на федеральную помощь в связи с паводком

mavit
Автор: mavit Апрель 5, 2018 17:45

Алтайский край рассчитывает на федеральную помощь в связи с паводком

Алтайский край рассчитывает на федеральную помощь в связи с паводком

Правительство Алтайского края обратится в Правительство РФ с просьбой о выделении финансовой поддержки из федерального резервного фонда, — рассказывает «Алтайская правда».

«Должны к концу завтрашнего дня подготовить весь пакет документов. Решили сделать это, не дожидаясь завершения паводка. Ситуация требует, чтобы мы по тому ущербу, который можем зафиксировать и провели работу, доложили в Правительство. Дальше, если произойдут новые подтопления и новые случаи причинения ущерба, будем обращаться повторно», — заявил 2 апреля на оперативном совещании губернатор Александр Карлин.

Он особо подчеркнул, что ситуация чрезвычайная и обязывает работать в чрезвычайном режиме. В крае сохраняется режим ЧС, введенный из-за ухудшения паводковой обстановки.

«Несмотря на то, что в последние сутки ситуация постепенно нормализуется, режим ЧС сохраняется. Есть опасения в зависимости от развития ситуации по температурным режимам и по осадкам. По данным 07:00 2 апреля, подтоплено 39 населенных пунктов в 13 муниципальных образованиях. В 37 населенных пунктов подтоплены только приусадебные участки, а в двух — участки и 13 жилых домов, в которых проживают 66 человек. В пунктах временного размещения находятся 6 человек», — сообщил глава региона.

По его словам, всего за время паводка в Алтайском крае было подтоплено 115 населенных пунктов. Сейчас завершается работа по оценке причиненного паводком ущерба. Речь идет об объектах инфраструктуры, дорогах, мостовых сооружениях, социальных объектах (их всего было подтоплено 6) и объектах жизнеобеспечения (их было подтоплено 7). Также завершаются работы по оценке материального ущерба, который был причинен паводком гражданам.

«Поручаю заместителям контролировать организацию этой работы. Каждый из заместителей председателя правительства должен знать ситуацию в закрепленном управленческом округе, контролировать организацию работ и в ежесуточном формате, по необходимости чаще, докладывать о ситуации», — подчеркнул Александр Карлин.

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mavit
Автор: mavit Апрель 5, 2018 17:45
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  • Татьяна

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