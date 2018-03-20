Алтайский край выбрал президентом Путина

Более 64% избирателей Алтайского края проголосовали за избрание в президенты Владимира Путина. Такие данные на 06:00 утра по местному времени загружены систему ГАС-выборы, — рассказывает «Амик.ру».

Владимир Путин (самовыдвижение) — 64,66% (762606 избирателей) Павел Грудинин (КПРФ) — 23,68% (279230) Владимир Жириновский (ЛДПР) — 7,13% (84057) Ксения Собчак («Гражданская инициатива») — 0,98% (11602) Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,61% (7164) Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,66% (7768) Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,64% (7507) Борис Титов («Партия роста») — 0,46% (5451)

Владимир Путин в целом по стране набрал 76,29%, Павел Грудинин — 12,1%, Владимир Жириновский — 5,91%. Немного перешагнула отметку в 1% только Ксения Собчак (1,56%), остальные не набрали и одного процента.

Что касается регионов Сибири, то в Тыве Путин набрал 92,19%, Кузбассе — 85,63%, Красноярском крае -74.29%, Иркутской области — 73,06%, Забайкалье -72,03%, Томской области — 71,26%, Новосибирской области — 71,09%, в Республике Алтай — 70,68%, Хакасии — 69,16%, Омской области — 67,48%.

Регионы-лидеры, которые показали на выборах в России свыше 90%: в Дагестане за переизбрание президента проголосовало 91,11% избирателей, в Кабардино-Балкарии — 93,48%, в Крыму — 92,16% и Севастополе — 90.45%

В целом по Сибири за Грудинина голосовали меньше, чем в Алтайском крае. Так, в соседней Республике Алтай кандидат от КПРФ набрал 20,64%, Омской области — 20,26%, в Хакасии -18,46%, Томской области — 15,19%, Забайкалье — 13,62%, Красноярском крае — 12,77%. А в Кузбассе всего 6,01%, Тыве — 3,44%.

В Алтайском крае в целом за Путина по районам и городам края голосовали ровно. Отметку в 70% преодолели в Ельцовском (70.66%), Красногорском (70.50%), Крутихинском (70.31%), Кулундинском (71.96%)районах, а также в Заринске (71.99%). Меньше всего президента поддержали в Романовском районе (53,38%).

За Грудинина в пределах 27% проголосовали в Благовещенском (27,71%), Волчихинском (27,22%), Тогульском (27%), Михайловском (28,62%), Ключевском (28,13%), Поспелихинском (29,11%), Романовском (35,50%) районах и в Рубцовске (27,94%). Меньше всего в Заринске и соседних селах (14,87%).

Все данные еще не окончательные. Последняя известная явка по краю — 65,72%.

В список избирателей было включено 1 млн 804 тысяч человек. Любопытно, что по данным на 1 января 2018 года в регионе было зарегистрировано 1 млн 860 тысяч избирателей.

Досрочно проголосовал 61 человек, вне помещения для голосования — 83 тысячи 812 человек, признанно недействительными — 14 тысяч бюллетеней.

В регионе был открыт 1831 участок, среди них 20 временных, в больницах, санаториях и СИЗО.

Фото: amic.ru