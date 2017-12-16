Алтайским выпускникам предлагают зарплату от 8 до 80 тысяч рублей

mavit
Автор: mavit Декабрь 16, 2017 23:45

Алтайским выпускникам предлагают зарплату от 8 до 80 тысяч рублей

Алтайским выпускникам предлагают зарплату от 8 до 80 тысяч рублей

Работодатели Алтайского края открыли более 2,5 тыс. вакансий для выпускников высших и средне-специальных учебных заведений. Максимальная зарплата для этой категории соискателей в регионе — 80 тыс. рублей, минимальная — 7,8 тыс. рублей, — рассказывает Алтапресс.ру.

Выпускникам предлагают работу агронома, бухгалтера, ветврача, воспитателя, врача (самых разных специализаций), инженера-конструктора, инспектора ГИБДД, корреспондента, механика, пекаря, плотника, следователя и другую.

Есть и довольно необычные вакансии. Например, гальваник (специалист по защите металла от коррозии), бутафор (работник театра, ответственный за бутафорию), бариста (специалист по приготовлению кофе).

Несколько вакансий в бюджетных учреждениях открыто для программистов. Им готовы платить в пределах 20 тыс. рублей при средней зарплате по рынку для этих специалистов 35-40 тыс. рублей. Рекордно маленькую зарплату дают программисту в детском саду «Лучик» (Рубцовск) — 7,8 тыс. рублей.

Величина зарплаты во многом зависит от того, где открыта вакансия — в селе или в городе. Например, врачу в Барнауле предлагают максимум — 45 тыс. рублей, а в малых городах и районах — 20-30 тыс. рублей.

Топ-10 вакансий с самыми высокими зарплатами

  1. Специалист по работе с просроченной задолженностью (коллекторская компания «ПКБ» , Бийск) — 15-80 тыс. рублей.
  2. Командир взвода, командир роты (МО МВД России «Алейский») — 45 тыс. рублей.
  3. Оперативный уполномоченный (МО МВД России «Алейский» — группа уголовного розыска отделения полиции по Усть-Пристанскому району) — 45 тыс. рублей.
  4. Участковый уполномоченный полиции (МО МВД России «Алейский» — отдел по делам несовершеннолетних) — 45 тыс. рублей.
  5. Врач-нефролог (Горбольница №2 Рубцовска) — 40-45 тыс. рублей.
  6. Дознаватель, начальник группы дознания (МО МВД России «Кытмановский») — 40-45 тыс. рублей.
  7. Врач анестезиолог-ревматолог («Краевая клиническая больница скорой помощи», Барнаул) — 25-45 тыс. рублей.
  8. Участковый уполномоченный полиции (МО МВД России «Топчихинский») — 39-42 тыс. рублей.
  9. Врач-невролог, врач-хирург, участковый терапевт (Горбольница №2 Рубцовска) — 40 тыс. рублей.
  10. Врач-стоматолог (стоматологический кабинет «Лекарь», Рубцовск) — 40 тыс. рублей.

Вакансии с самыми низкими зарплатами

  1. Хореограф (Родинская детская школа искусств) — 7,8 тыс. рублей.
  2. Медицинский статистик (Горбольница Новоалтайска) — 7,8 рублей.
  3. Воспитатель детского сада (детский сад «Лучик», с. Карабинка, Солтонский район) — 7,8 тыс. рублей.
  4. Учитель иностранного языка (средняя школа, с. Излап, Солтонский район) — 8 тыс. рублей.
  5. Врач-инфекционист (Медсанчасть МЧС России № 128, Яровое) — 8,7 тыс. рублей.  

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mavit
Автор: mavit Декабрь 16, 2017 23:45
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