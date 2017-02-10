Алтай накрывают холода

Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 17:45

Алтай накрывают холода

Алтай накрывают холода

В ночь на 11 февраля ударят сибирские морозы.

В юго-восточных районах региона температура воздуха в субботу опустится ночью сразу до минус 27 °С. Так, по словам синоптиков, заявит о себе арктический антициклон, пришедший из европейской части страны. С 11-го по 15 февраля он прочно обоснуется на Алтае, и погода станет «аномально холодной»: днями — до минус 24 °С, ночами — до минус 36 °С. Осадков не предполагается, погода будет спокойной, с изморозью и туманом. 

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Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 17:45
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