Алтай по весне утонет

Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 18:45

Алтай по весне утонет

Алтай по весне утонет

Глава МЧС России Владимир Пучков приехал, чтобы узнать, что с этим собираются делать краевые власти. 

Для этого министр провёл в Барнауле совещание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По итогам он поручил доставить в Алтайский край спасательную технику для борьбы с весенним паводком, в частности плавсредства на воздушной подушке.

В зону подтопления весной 2017 года попадут 204 населённых пункта и свыше 15-и тысяч жилых домов, сообщает краевое управление МЧС. В связи с этим Владимир Пучков также поручил местным властям и спасательным службам заранее готовиться к паводкам: проверить наличие необходимых резервов и генераторов в больницах и объектах с круглосуточным пребыванием людей.

Власти опасаются сценария 2014 года, когда в сильнейшем за полвека паводке «захлебнулись» 125 деревень и городов, в том числе Бийск, после чего было решено построить на Зелёном Клину защитную дамбу. 

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Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 18:45
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