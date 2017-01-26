Алтай подвергнется восьмой египетской казни

В 2017 году посевы в регионе съест саранча.
Такой прогноз дали во Всероссийском центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. По словам учёных, мягкая зима благоприятна для размножения насекомых.
В последний раз саранча атаковала Алтайский край в 2000 году, когда гигантские кузнечики-вредители объели 472 тысяч гектаров сельхозугодий.
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Читайте также
- Эксперты «Клуба Регионов» обсудили, благодаря чему Алтайский край вышел в число лидеров в развитии туризма 0 13.Дек
- В Бийске прозвучали сирены 5 06.Апр
- Советники Форекс — помощники для новичков и опытных трейдеров 0 09.Янв
- Достойный труд — справедливая зарплата! 3 02.Май
- Смерть на остановке 0 17.Янв
Оставить комментарий
Нет комментариев
Посмотреть комментарии
Оставить комментарий
пользовательского соглашения
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий