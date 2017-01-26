Алтай подвергнется восьмой египетской казни

В 2017 году посевы в регионе съест саранча.

Такой прогноз дали во Всероссийском центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. По словам учёных, мягкая зима благоприятна для размножения насекомых.

В последний раз саранча атаковала Алтайский край в 2000 году, когда гигантские кузнечики-вредители объели 472 тысяч гектаров сельхозугодий.