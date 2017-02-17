Алтай продолжает терять людей

В Алтайском крае убыль населения не только «естественная», но и миграционная.
По данным Алтайкрайстата, в 2016 году на постоянное место жительства в регион приехал 32241 человек, а уехали из него 38713, сообщает «Российская газета». Тем самым миграционная убыль населения составила 6472 жителя.
В результате превышения смертности над рождаемостью число жителей региона сократилось за тот же период ещё на 4430.
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Читайте также
Оставить комментарий
Нет комментариев
Посмотреть комментарии
Оставить комментарий
пользовательского соглашения
Новости
Комментарии
-
Ольга
Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сеструЧитать статью
-
Алина
Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктовЧитать статью
-
Ольга
Светлая память. Жаль, такой хороший человек.Читать статью
-
Ирина
Это бывшая школа N 30?Читать статью
-
катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий