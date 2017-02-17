Алтай продолжает терять людей

В Алтайском крае убыль населения не только «естественная», но и миграционная.

По данным Алтайкрайстата, в 2016 году на постоянное место жительства в регион приехал 32241 человек, а уехали из него 38713, сообщает «Российская газета». Тем самым миграционная убыль населения составила 6472 жителя.

В результате превышения смертности над рождаемостью число жителей региона сократилось за тот же период ещё на 4430.