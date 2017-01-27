Алтай — самый закредитованный регион в России

Александр
Автор: Александр Январь 27, 2017 18:46

Алтай — самый закредитованный регион в России

Алтай — самый закредитованный регион в России

Число взятых в банке кредитов и количество работающего населения здесь почти сравнялись. 

На Алтае отмечена самая высокая концентрация заёмщиков: практически каждый работающий житель выплачивает хотя бы один кредит. Компанию краю составляют Курганская область, республики Тыва, Бурятия и Коми. Таковы результаты исследования «Объединённого бюро кредитных историй».

Всего банковские кредиты выплачивают более 60 % работающих россиян — 44,7 миллиона человек. За 2016 год их число выросло на 2,1 миллиона. Средний же размер долга составляет 209 тысяч рублей. Среднестатистический российский заёмщик выплачивает по кредиту 22 % ежемесячного дохода. Около половины семей заёмщиков тратят на эти нужды от трети до половины своего бюджета. 

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Александр
Автор: Александр Январь 27, 2017 18:46
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