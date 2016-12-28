Алтайские депутаты хотят принудительно лечить людей с ВИЧ

Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 16:45

Алтайские депутаты хотят принудительно лечить людей с ВИЧ

Алтайские депутаты хотят принудительно лечить людей с ВИЧ

Алтайское краевое законодательное собрание внесёт в Госдуму соответствующий законопроект.  

За поправки к федеральному закону «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого ВИЧ» депутаты АКЗС проголосовали единогласно. Согласно им, ВИЧ-инфицированные будут подлежать обязательному лабораторному обследованию, медицинскому наблюдению, госпитализации и изоляции. «Корректировка закона должна позволить специалистам в случае необходимости проводить лечение и наблюдение за ВИЧ-инфицированными в принудительном порядке, чтобы избежать распространения вируса», — пояснили в законодательном собрании.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в России уже свыше миллиона заражённых вирусом иммунодефицитом человека. В Алтайском крае число жителей с выявленным диагнозом «ВИЧ» превысило 24 тысячи человек (более 1 % населения). В Бийске проживают свыше четырёх тысяч ВИЧ-инфицированных — более 2 % бийчан. 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 16:45
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