Алтайский край — 64-й по качеству жизни в стране

Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало «Рейтинг регионов РФ по качеству жизни» за 2016 год.
Среди 85-и субъектов Федерации Алтайский край занял 64-е место, получив от экспертов 37,68 балла из ста возможных. За год регион опустился в списке на три позиции.
Республика Алтай в рейтинге находится на четвёртой строчке с конца — ниже только Ингушетия, Калмыкия и Тыва. А на самом верху перечня — Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Кубань.
Качество жизни оценивалось по уровню доходов, занятости, жилищным условиям, безопасности, демографии, экологии, здоровью и образованию населения, социальной инфраструктуре, экономическому развитию и освоенности территории. Степной Алтай «провисает» прежде всего по доходам, безработице, благоустройству, заболеваемости и убыли населения.
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