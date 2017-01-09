Алтайский край — третий по чистоте в России

Составлен экологический рейтинг регионов по итогам 2016 года.

По мнению общественной организации «Зелёный патруль», которая регулярно составляет рейтинг экологического благополучия, Алтайский край по этому показателю занимает третье место среди 85-и субъектов Российской Федерации. На первом месте с большим отрывом — Тамбовская область, затем следуют Республика Алтай и Алтайский край.

Также в первой десятке Ульяновская и Белгородская области, Чувашия, Москва, Чукотская автономная область, Тюменская и Курская области. А замыкают таблицу Челябинская, Свердловская, Ленинградская, Тверская, Оренбургская, Московская, Иркутская области, Бурятия, Курганская и Еврейская автономная области.

При составлении рейтинга экологи пользуются актуальными данными о загрязнённости окружающей среды и отзывами местного населения.