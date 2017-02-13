Алтайский олигарх вновь упал на вертолёте

Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 15:45

Алтайский олигарх вновь упал на вертолёте

Алтайский олигарх вновь упал на вертолёте

На этот раз удача Анатолию Банных не улыбнулась.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по факту падения вертолёта Robinson в Телецкое озеро вечером 12 февраля. На борту находилось пять человек, среди которых известный алтайский бизнесмен, гендиректор финансово-промышленной группы «Сибма» Анатолий Банных.

В январе 2009 года он находился в числе пассажиров вертолёта Ми-8, который во время браконьерской охоты на краснокнижных архаров упал в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Тогда погибло семеро человек, включая полпреда президента в Госдуме Александра Косопкина

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Автор: Александр Февраль 13, 2017 15:45
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