Алтайский олигарх вновь упал на вертолёте

На этот раз удача Анатолию Банных не улыбнулась.
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по факту падения вертолёта Robinson в Телецкое озеро вечером 12 февраля. На борту находилось пять человек, среди которых известный алтайский бизнесмен, гендиректор финансово-промышленной группы «Сибма» Анатолий Банных.
В январе 2009 года он находился в числе пассажиров вертолёта Ми-8, который во время браконьерской охоты на краснокнижных архаров упал в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Тогда погибло семеро человек, включая полпреда президента в Госдуме Александра Косопкина.
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катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
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ИДА ГЕРМАНИЯ
Как жалко уходят такие знаменитые люди пусть земля ему будет пухом ЯДВИГА держитесь крепитесь вы были такая идеальная пара я…Читать статью
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людмила греция
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬЧитать статью
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владимир
Надейся и жди.....Читать статью
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Не Лёва, а ВладимирЧитать статью
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