Алтайский олигарх вновь упал на вертолёте

На этот раз удача Анатолию Банных не улыбнулась.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по факту падения вертолёта Robinson в Телецкое озеро вечером 12 февраля. На борту находилось пять человек, среди которых известный алтайский бизнесмен, гендиректор финансово-промышленной группы «Сибма» Анатолий Банных.

В январе 2009 года он находился в числе пассажиров вертолёта Ми-8, который во время браконьерской охоты на краснокнижных архаров упал в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Тогда погибло семеро человек, включая полпреда президента в Госдуме Александра Косопкина.