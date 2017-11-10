Анализ на тестостерон общий

Тестостерон относится к эндогенным андрогенам. Этот гормон в определенных количествах присутствует в организме мужчины и женщины в различные периоды их жизни. Определение количества этого гормона в крови человека позволяет оценить важнейший компонент гормонального статуса, выявить причины развития тех или иных патологий.

На сайте независимой лаборатории ЦМД www.cmd-online.ru представлен перечень всех диагностических тестов, посредством которых осуществляется качественное и количественное определение этого гормона.

Обмен тестостерона в мужском организме

Под влиянием гормонов гипофиза запускается процесс секреции тестостерона в клеточных структурах яичек. Лишь незначительная часть этого гормона находится в сыворотке крови в несвязанном виде. Большая часть данного биологически активного вещества соединяется с глобулинами и альбуминами крови и транспортируется в связанном виде. Соединение с альбумином повышает биодоступность этого гормона. На поверхности клеток-мишеней располагаются андрогеновые рецепторы, связываясь с которыми тестостерон и проникает в их внутреннее пространство, где реализует свои биологические эффекты.

Следует отметить, что концентрация этого гормона в крови человека подвергается суточным циклическим изменениям. Кроме того, на этот показатель влияет физиологический период жизни человека и состояние его эндокринной системы. Все указанные особенности учитывает лаборатория CMD при проведении диагностических исследований.

Биологические эффекты тестостерона

К наиболее значимым биологическим эффектам тестостерона можно отнести:

стимулирующее воздействие на развитие половых органов;

участие в формировании вторичных половых признаков у мужчин;

повышение когнитивных способностей головного мозга;

влияние на обменные процессы, протекающие в организме;

регуляцию настроения;

усиление полового влечения.

Также в сферу интересов этого гормона входят:

контроль силы и мышечной массы;

распределение жировых отложений;

формирование структур красного кровяного ростка в костном мозге;

уплотнение костной ткани.

Нельзя не упомянуть и значение этого гормона в различные периоды жизни мужчины. На эмбриональном этапе развития тестостерон стимулирует дифференциацию половой ткани. В период пубертата под воздействием этого гормона завершается формирование мужского фенотипа, создаются анатомо-физиологические предпосылки для изменения голоса, обеспечиваются условия для интенсивного роста.