Аренда сейфовой ячейки в банке : плюсы

Всегда существовали люди, которые с огромным трепетом относились к своим накоплениям. Нередко, они даже перед сном, проверяют их сохранностью. Однако, никто не застрахован от ограбления или пожара. Поэтому многие выбирают альтернативный способ прятать деньги, арендуя банковскую ячейку.

Также, не забывайте о такой полезной функции, как личный кабинет ДомКлик.

Прежде чем говорить о прямых преимуществах банковских ячеек, разберёмся что это такое. В прямом смысле слова – это металлический ящик, который может отличаться лишь своими габаритами и количеством замков. Запираются они на две пары ключей. Первые остаются у клиента, вторые находятся в банке.

Попасть в помещения с ячейками практически невозможно. Они круглосуточно охраняются службой контроля и несколькими камерами наблюдения, что полностью убирает возможность проникновения туда посторонних лиц. А перейдя по ссылке http://sberbank-info.com/yachejka.html можно получить информацию о ячейке в сбербанке.

А теперь, поговорим о главных преимуществах банковской ячейки:

1. У клиента есть возможность самостоятельно выбрать размер ячейки, отталкиваясь от количества своих средств. Хотите сохранить как можно больше – берите большой ящик, есть желание отложить на будущее, рассмотрите средний вариант и т.д.

2. Срок аренды ячейки неограничен. Вы можете пользоваться ей полгода или 10 лет, главное вовремя оплачивать «ящик».

3. При соблюдении всех правил банка, вы сохраните полную конфиденциальность содержимого.

4. К ячейке допускают только владельцем или заранее доверенных лиц. Посторонние люди никогда не смогут добраться до ваших сбережений

5. Не нужно заботиться о сохранности вещей самостоятельно, для этого есть защищенное помещение и целая пропускная группа. Поэтому клиент, может расслабиться и в любой момент забрать свои накопления.

6. При окончании срока аренда, большая часть банков всё равно продолжают хранить содержимое ячейки. Получить же вещи из неё обратно, удастся только после возмещения затрат банку.

Вот и всё, что нужно знать о работе с банковскими ячейками. Остальные подробности узнавайте у выбранного вами банка.