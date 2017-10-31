Азартные игры и знаки зодиака

Азартные игроки с трепетом относятся ко всему, что может сулить им удачу. Неудивительно, что многие из них суеверны и верят в гороскопы. Используя подсказки звезд, можно добиться больших успехов и обезопасить себя от крупных поражений. Для этого достаточно узнать, в какие дни, какой знак ждет удача. Если вы играете в Азарт Плей онлайн казино, вам также стоит узнать, в какие игры лучше играть, согласно гороскопу.

Гороскоп для азартных игроков

Овен. Этот знак считается одним из самых везучих. Овны пользуются особым расположением Фортуны, потому что отличаются горячим нравом и повышенным азартом. Этому знаку зодиака подходят яркие будоражащие кровь автоматы, например, Sizzling Hot.

Телец. Упорству этого знака можно только позавидовать. Играйте в рулетку, ведь рано или поздно шарик не выдержит напора и укажет на номер, который вы выберете.

Близнецы. Фишка этого знака – изобретательность. Это значит, что вам стоит проводить время за самыми необычными автоматами, например, Big Bad Wolf.

Рак. У представителей этого знака очень хорошо развита интуиция. Они будто-то чувствуют, куда и когда стоит вложить деньги. Лучшая игра для раков – блэкджек.

Лев. Этот знак один из самых ярких и выдающихся. Львы любят быть в центре внимания. Если это о вас, выбирайте самые яркие автоматы, например, Gonzo`s Quest.

Дева. Представители этого знака чаще надеются на себя, а не на удачу. Ваша идеальная игра – покер.

Весы. Очень часто именно Весы не знают, во что же поиграть в казино. Представителям этого знака стоит играть в смешанные игры, пример, видеопокер или Card Roulette.

Скорпион. Прекрасная интуиция – второе название этого знака. Неудивительно, что Скорпионам везет в онлайн казино. Выбирайте для игры online-azartplay.foot-bol.com/slots/lucky-ladies-charm-deluxe, чтобы выигрывать еще чаще.

Стрелец. Представители этого знака – любимчики Фортуны, поэтому они могут смело выбирать слоты с бонусными уровнями, например, Zoloto Partii. Скорее всего, большую часть времени вы проведете в призовых уровнях.

Козерог. По статистике именно Козероги находят на улице то деньги, то украшения. В онлайн казино им везет не меньше. Играйте в покер, вы наверняка не раз найдете у себя в руках, как минимум, стрит-флеш.

Водолей. Представители этого знака – рекордсмены по выигранным лотереям. Этим игрокам, как никому другому, идеально подойдет рулетка.

Рыбы. Представители этого знака славятся мистической властью над людьми. Возможно, именно поэтому они блестяще играют в покер?