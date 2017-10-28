Банкомат Сбербанка не отдает карту: порядок действий

Ситуации с захватом карты банкоматом случаются нередко, но практически всегда вызывают панику клиента. Особенно, если на ней хранится приличная сумма денег. Ситуация может произойти по случайности вследствие сбоя либо в результате блокировки в целях безопасности. Когда произошло это неприятное событие, нужно придерживаться определенных правил поведения. Обычно пластик можно вернуть уже на месте, но иногда может потребоваться блокировка и последующий перевыпуск. Предлагаем изучить подробную информацию о перевыпуске карты Сбербанка.

Возможные причины захвата

Невозврат карты банкоматом может произойти по одной из следующих причин:

Упущено отведенное время на извлечение. В банкоматах Сбербанка оно составляет 45 секунд. Время ограничено для того, чтобы ваши деньги не попали к посторонним лицам, которые могут находиться рядом. Нередки случаи, когда люди отходили от банкомата, забыв взять свою карту. Для этого и был сделан автоматический возврат. Неправильный пароль. Захват происходит при трехкратном ошибочном введении ПИН-кода. Это также сделано для безопасности владельца в случае кражи пластика. Потертости, царапины и трещины на магнитной полосе либо чипе. Механические повреждения становятся причиной захвата без возможности возврата, поэтому в этом случае потребуется перевыпуск. Лучше заранее проверять состояние свой карточки, чтобы у вас с банкоматом не произошло подобной неприятности. Истек срок действия карты. Если вы вовремя ее не заменили, то не стоит пытаться воспользоваться ей в банкомате. Он автоматически распознает просрочку и произведет удержание. Сбой, зависание или неисправность аппарата или системы. Это одна из самых неприятных причин, возникновение которой невозможно предусмотреть. Старайтесь не пользоваться терминалами и банкоматами, которые имеют подозрительный вид и низкую скорость работы. Либо если в данный момент происходят зависания во всей системе, лучше выждать некоторое время.

Действия при захвате карты банкоматом

К свершившемуся событию нужно отнестись спокойно, не паниковать и не совершать необдуманных действий. Не стоит делать следующего:

выключать аппарат из розетки;

удерживать кнопку отмены, это может привести к возникновению ошибки;

стучать по кнопкам, экрану и другим деталям банкомата.

Помните, что терминалы и залы помещения банка оснащены видеокамерами, и при необдуманном поведении вам придется отвечать за причиненный имуществу и людям вред. Разумно выполнить одно из следующих действий:

Подождать 15-20 минут. Если карта была «съедена» в результате программного сбоя или зависания и не упала в специальный лоток для изъятых карт, то банкомат может сам вернуть ее обратно. Главное, чтобы в этот момент рядом не оказался злоумышленник. Нажать кнопку «Отмена» либо «Возврат». Сделать это нужно один или максимум два раза и ни в коем случае не удерживать. Обратиться к работнику банка, если ситуация случилась в отделении в рабочее время. Вполне возможно, что вам смогут вернуть карту практически сразу. Позвонить по номеру горячей линии Сбербанка и заблокировать карту. Для этого нужно будет сообщить персональные данные и кодовое слово. После блокировки необходимо заказывать выпуск нового пластика, зато так вы гарантируете своим финансам безопасность.

Чтобы минимизировать риски потери карты рекомендуется снимать деньги и совершать важные операции в терминалах, установленных в офисах банка. Там работники смогут проконсультировать и помочь решить проблему. В удаленных местах расположения банкоматов инкассация проводится редко, поэтому вернуть пластик в короткий срок не получится и лучше сразу воспользоваться блокировкой. Необходимо не волноваться и помнить, что утеря карты не означает потерю денег, получить их можно и после блокировки по заявлению в отделении банка.