Барнаульцу отключили воду за долг в 5,5 тысяч

mavit
Автор: mavit Октябрь 28, 2017 05:46

Барнаульцу отключили воду за долг в 5,5 тысяч

Барнаульцу отключили воду за долг в 5,5 тысяч

Житель Барнаула остался без воды за долги по данной услуги, которые достигли 5,5 тысяч рублей. Мужчина живет по улице Абаканской.

Сотрудники водоканала произвели видимый разрыв водопровода. Также они установили заглушки в водопроводном колодце. Теперь до полного погашения долга будут контролировать состояние водопровода. Известно, что в ближайшие дни ограничат водоснабжение более 30 жителям города. Дома расположены на улицах Балабанова, Воровского, Кирсараевской и Интернациональной.

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mavit
Автор: mavit Октябрь 28, 2017 05:46
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