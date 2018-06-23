Барнаульцы возложили цветы к Мемориалу Славы в День памяти и скорби

Памятные встречи, связанные с годовщиной начала Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года – Днем памяти и скорби, начались в Барнауле утром с патриотической акции «Дорога в вечность».

Участники акции прошли от площади Свободы по Социалистическому проспекту и возложили цветы к Мемориалу Славы.

В памятном митинге и церемонии возложения цветов приняли участие врио Губернатора Алтайского края Виктор Томенко, представители Правительства Алтайского края, глава Барнаула Сергей Дугин, руководители районов Барнаула, председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич, депутаты Государственной Думы РФ, Алтайского краевого законодательного собрания, Барнаульской городской думы, воспитанники военно-патриотических и военно-спортивных клубов, кадеты, бойцы поисковых отрядов и объединений, представители казачества, алтайские студенты, ветераны Великой Отечественной войны и «дети войны».

Справка. За годы Великой Отечественной войны с Алтая на фронт ушли свыше 600 тысяч человек. 283 тысячи алтайских солдат не вернулись с фронта.

Текст и фото: Константин Гришин