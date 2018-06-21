Барнаульский врач получил национальную премию «Призвание»

Ежегодная церемония награждения премией «Призвание» лучших врачей страны прошла в Москве 14 июня. Премию, учрежденную Министерством здравоохранения России при поддержке «Первого канала», в этом году вручали в восемнадцатый раз.

В номинации «За создание нового направления в медицине» премией «Призвание» награжден коллектив детских врачей травматологов-ортопедов под руководством Станислава Иванова за создание уникальной системы диагностики и лечения детей со спинномозговой грыжей и всероссийской сети лечения и реабилитации таких пациентов. В числе медицинских организаций — участников проекта — Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Барнаула. Престижную награду получил заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением барнаульского центра, кандидат медицинских наук Вадим Кожевников, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края