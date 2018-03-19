Белые зубы? Проще простого!

Эталон стиля в современном мире – человек успешный, яркий, смело идущий по жизни, с широченной счастливой улыбкой на лице. Ни для кого не секрет, что именно улыбка подчас является определяющим фактором во взаимоотношениях между людьми.

А как же добиться белизны зубов, не прибегая к услугам стоматолога?

Во-первых, нужно разобраться, что делает ваши зубы желтыми и непривлекательными, и отказаться от этого. Как ни странно, зубы желтеют не только от пресловутых сигарет и кофе, но и от таких, с одной стороны, полезных овощей, как, например, морковь.

Итак, будем считать, что от сигарет, кофе и прочих негативно сказывающихся на зубах элементов вы отказались. Теперь необходимо разобраться, как же стоит чистить зубы, какими средствами пользоваться. Многие люди весьма пренебрежительно относятся к чистке зубов, а именно, вычищают полость рта не самым лучшим образом, совершая чистку впопыхах и наспех.

Итак, теперь перейдем непосредственно к процедурам, позволяющим сделать вашу улыбку ярче и светлее. Первым средством отбеливания зубов является смесь из воды, соды и кальция. Кальций может быть в таблетках. К данной смеси, которая должна быть сметанообразной консистенции, можно добавить немного обычной зубной пасты для придания вкуса. Чистка зубов должна занимать около четырех минут, здесь важно не переусердствовать, чтобы не повредить зубную эмаль.

Вторым средством является таблетка активированного угля, который обычно используют для лечения кишечных недомоганий. Таблетку необходимо растолочь, добавить воды, полученной смесью почистить зубы. Следует также соблюдать меры предосторожности, чтобы не повредить эмаль. Процедуру повторять не чаще, чем раз в неделю.

Очень часто несведущие в стоматологии 7stom.com люди советуют для отбеливания зубов использовать соду и перекись водорода. Однако данные вещества весьма негативно сказываются не только на состоянии зубной эмали, но могут значительно повредить десна.

И последнее. Главное в отбеливании зубов – не переборщить! Не стоит «драить» зубы и десны до крови и болей. Нужно набраться терпения, и ваша улыбка станет светлее!

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