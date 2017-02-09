Бесплатную приватизацию жилья хотят сделать бессрочной

В правительстве одобрили эту идею Госдумы, сообщает ТАСС.

О принципиальном решении бессрочно продлить бесплатную приватизацию жилья заявил депутат Андрей Исаев, сославшийся на просьбы избирателей: «Это жители общежитий промышленных предприятий, которые сейчас утратили собственность в этих общежитиях, жители военных городков». Также это должно гарантировать права жильцов ветхого и аварийного жилья.

По действующему законодательству, бесплатная приватизация заканчивается 1 марта 2017 года. В течение последних семи лет этот срок отодвигался четырежды.