Бесплатную приватизацию жилья хотят сделать бессрочной

В правительстве одобрили эту идею Госдумы, сообщает ТАСС.
О принципиальном решении бессрочно продлить бесплатную приватизацию жилья заявил депутат Андрей Исаев, сославшийся на просьбы избирателей: «Это жители общежитий промышленных предприятий, которые сейчас утратили собственность в этих общежитиях, жители военных городков». Также это должно гарантировать права жильцов ветхого и аварийного жилья.
По действующему законодательству, бесплатная приватизация заканчивается 1 марта 2017 года. В течение последних семи лет этот срок отодвигался четырежды.
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