Бийчан призывают сообщать о фактах правонарушений, связанных с несовершеннолетними

mavit
Автор: mavit Ноябрь 19, 2017 11:46

Бийчан призывают сообщать о фактах правонарушений, связанных с несовершеннолетними

Бийчан призывают сообщать о фактах правонарушений, связанных с несовершеннолетними

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Бийска обращается с просьбой сообщать о ставших известными фактах противоправных действий, совершенных несовершеннолетними, с их участием либо в отношении них:

•    о фактах детского неблагополучия в семье – в отдел опеки и попечительства   (тел. 32-67-71); в полицию (тел. 39-40-10); в мобильную группу (тел. 40-55-64);
•    о фактах противоправного поведения подростков – в полицию (тел. 39-40-10);
•    о фактах продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий – в полицию (тел. 39-40-10; 02); 
•    о фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ, их потребления несовершеннолетними – в полицию (тел. 39-40-10; 02).

Напоминаем! В соответствии с законом Алтайского края «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах» не допускается нахождение несовершеннолетних в общественных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью и развитию детей (крыши зданий и сооружений, разрушенные и строящиеся здания и т.п.), и в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:
а) в возрасте до шестнадцати лет – с 22 часов до 6 часов местного времени;
б) в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – с 23 часов до 6 часов местного времени. О фактах нарушения закона сообщайте в полицию (тел. 39-40-10; 02).

Уважаемые родители! Во избежание несчастных случаев с участием детей (отравления бытовой химией  и медицинскими  препаратами, термических ожогов, выпадения из  окон,  утопления в водоемах и т.п.) будьте бдительными  и  следите  за  детьми в доме и на улице! Храните средства бытовой химии, медицинские  препараты, легковоспламеняющиеся предметы в недоступных для детей местах! Не оставляйте детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами! Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов! 

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 19, 2017 11:46
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