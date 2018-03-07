Бийчанка шесть лет жила в интернате, потому что ее не пускали домой

mavit
Автор: mavit Март 7, 2018 11:45

Бийчанка шесть лет жила в интернате, потому что ее не пускали домой

Бийчанка шесть лет жила в интернате, потому что ее не пускали домой

71-летняя жительница Бийска шесть лет не могла въехать в собственный дом и жила в интернате для престарелых и инвалидов, — пишет АиФ-Алтай.

Как сообщил прокурор г. Бийска Роман Фомин, после того, как женщина обратилась в прокуратуру, была проведена проверка. Выяснилось, что у женщины на праве общей долевой собственности есть жилой дом на ул. Максимовой площадью 120 кв метров. Но второй собственник не давал ей ключи и сдавал жилплощадь квартирантам.

После того, как потерпевшая обратилась в прокуратуру, ее права были восстановлены, и она смогла въехать в свое жилье.

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mavit
Автор: mavit Март 7, 2018 11:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

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  • Кирил

    Кирил

    Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...

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