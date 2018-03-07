Бийчанка шесть лет жила в интернате, потому что ее не пускали домой

71-летняя жительница Бийска шесть лет не могла въехать в собственный дом и жила в интернате для престарелых и инвалидов, — пишет АиФ-Алтай.
Как сообщил прокурор г. Бийска Роман Фомин, после того, как женщина обратилась в прокуратуру, была проведена проверка. Выяснилось, что у женщины на праве общей долевой собственности есть жилой дом на ул. Максимовой площадью 120 кв метров. Но второй собственник не давал ей ключи и сдавал жилплощадь квартирантам.
После того, как потерпевшая обратилась в прокуратуру, ее права были восстановлены, и она смогла въехать в свое жилье.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
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Зиновий
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Кирил
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