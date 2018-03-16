Бийским школьникам разъясняют антинаркотическое законодательство

Полицейские МУ МВД России «Бийское» совместно с педагогами и представителями общественности проводят среди юных бийчан профилактическую работу антинаркотической направленности.

С 13 по 20 марта на территории обслуживания Межмуниципального управления МВД России «Бийское» проводится профилактическая операция «Подросток. Наркотики. Закон», направленная на предупреждение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств среди несовершеннолетних.

Полицейские стараются использовать различные формы и методы работы, чтобы донести до сознания подростков пагубность употребления наркотиков и разъяснить правовую ответственность за правонарушения и преступления в данной сфере.

Одним из самых наглядных и действенных методов работы являются уроки правовой грамотности, которые инспекторы по делам несовершеннолетних строят на конкретных жизненных историях несовершеннолетних бийчан, попавших за решётку за распространение наркотических веществ.

Видеоролики с участием осуждённых сверстников производят неизгладимое впечатление на юную аудиторию, заставляют подростков задуматься и, как надеются организаторы мероприятия, сделать соответствующие выводы.