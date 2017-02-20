Бийчанин нашёл 670 тысяч рублей на алименты

Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 21:45

Бийчанин нашёл 670 тысяч рублей на алименты

Бийчанин нашёл 670 тысяч рублей на алименты

Достаточно было пригрозить лишением прав.

В Восточном отделе судебных приставов Бийска и Бийского района произошло практически чудо: алиментщик, против которого ещё в 2012 году было возбуждено исполнительное производство, разом расплатился со всеми многолетними долгами перед бывшей женой и двумя детьми. Произошло это после того, как нерадивого отца предупредили, что его право управления транспортными средствами приостанавливается до полного погашения задолженности.

Приставы подчёркивают, что до этого пытались арестовывать его счета, запретить ему выезд за пределы России — всё было бесполезно…

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Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 21:45
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