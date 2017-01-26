Бийский дзюдоист накинул на Путина поясок

Это произошло в Татьянин день в стенах МГУ.

Выпускник бийской детско-юношеской школы олимпийского резерва, а ныне пятикурсник Московского государственного университета Феликс Студеникин от имени студентов вручил президенту, как мастеру спорта по дзюдо, чёрный пояс на память о посещении вуза. Главу государства также пригласили посетить секцию восточных единоборств МГУ и провести мастер-класс.

Владимир Путин поблагодарил Феликса за подарок и пообещал как-нибудь заехать в гости к студентам ещё раз, уже к дзюдоистам.