Бить родных можно

Так решила Госдума.
368 депутатов Государственной Думы поддержали в первом чтении законопроект о декриминализации побоев в семье. Документ предусматривает, что за избиение близких к уголовной ответственности привлекать не будут: оно станет рассматриваться как административное правонарушение, за которое положен штраф до 30 тысяч рублей, 15 суток ареста или 120 часов обязательных работ. После первого чтения в законопроект ещё можно вносить поправки.
Сегодня за избиение домочадцев, по действующему Уголовному кодексу, грозит до двух лет лишения свободы. Под близкими лицами статья 116 УК РФ понимает супругов и родственников с их стороны, родителей, детей, братьев и сестёр, дедушек и бабушек, внуков, опекунов и попечителей, а также лиц, ведущих общее хозяйство.
По данным МВД, домашнему насилию в России ежегодно подвергается 600 тысяч женщин, а каждые сорок минут от рук мужа или сожителя погибает одна россиянка.
Читайте также
- Бийск встречает LTE 7 02.Сен
- Сельскохозяйственный техникум «Бийский» 7 23.Июн
- «Великое Дао дружбы»: как связаны Алтай и Китай 15 17.Мар
- Чужой беды не бывает 0 21.Авг
- Какие виды жалюзи бывают? 0 25.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий