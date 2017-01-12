Бить родных можно

Так решила Госдума.

368 депутатов Государственной Думы поддержали в первом чтении законопроект о декриминализации побоев в семье. Документ предусматривает, что за избиение близких к уголовной ответственности привлекать не будут: оно станет рассматриваться как административное правонарушение, за которое положен штраф до 30 тысяч рублей, 15 суток ареста или 120 часов обязательных работ. После первого чтения в законопроект ещё можно вносить поправки.

Сегодня за избиение домочадцев, по действующему Уголовному кодексу, грозит до двух лет лишения свободы. Под близкими лицами статья 116 УК РФ понимает супругов и родственников с их стороны, родителей, детей, братьев и сестёр, дедушек и бабушек, внуков, опекунов и попечителей, а также лиц, ведущих общее хозяйство.

По данным МВД, домашнему насилию в России ежегодно подвергается 600 тысяч женщин, а каждые сорок минут от рук мужа или сожителя погибает одна россиянка.