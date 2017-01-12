Бить родных можно

Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 13:46

Бить родных можно

Бить родных можно

Так решила Госдума.

368 депутатов Государственной Думы поддержали в первом чтении законопроект о декриминализации побоев в семье. Документ предусматривает, что за избиение близких к уголовной ответственности привлекать не будут: оно станет рассматриваться как административное правонарушение, за которое положен штраф до 30 тысяч рублей, 15 суток ареста или 120 часов обязательных работ. После первого чтения в законопроект ещё можно вносить поправки.

Сегодня за избиение домочадцев, по действующему Уголовному кодексу, грозит до двух лет лишения свободы. Под близкими лицами статья 116 УК РФ понимает супругов и родственников с их стороны, родителей, детей, братьев и сестёр, дедушек и бабушек, внуков, опекунов и попечителей, а также лиц, ведущих общее хозяйство.

По данным МВД, домашнему насилию в России ежегодно подвергается 600 тысяч женщин, а каждые сорок минут от рук мужа или сожителя погибает одна россиянка. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 13:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии