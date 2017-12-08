Биткоин ферма что это такое: принцип работы по добыче биткоинов

Многие сегодня очень заинтересованы криптовалютой Биткоин. С этим непонятным словом очень связано понятие майнинга. Отвечая на важный вопрос тут, Биткоин ферма это что такое, можно заметить, что этот термин взят от слова «mine», что с английского языка означает – шахта. Виртуальная валюта добывается, в основном, как и разнообразные ископаемые из глубокой шахты.

Для добычи желанных биткоинов необходимо особое оборудование, без него никак.

Как работает современная биткоин ферма

Биткоин фермой называют особые каскады из видеокарт, которые подключены к какому-нибудь одному мощному компьютеру, или же нескольким. По сути своей такая ферма — множество компьютеров, выполняющих круглосуточно разные математические вычисления.

Фермы Биткоинов для хорошего заработка

Чтобы быстро создать нормальную конструкцию своими силами, придется подготовить специальные комплектующие.

Специальная инструкция по их покупке такова:

Блок для питания на 1200 Ватт.

Карта памяти на 16 Гб.

Плата с объемной памятью.

Во время сооружения собственной фермы, все перечисленные выше компоненты не стоит вставлять прямо в корпус ПК. Такая конструкция выдает слишком много тепла, а в полностью закрытом пространстве она способна с легкостью задымляться, а затем просто выходить из строя. Корпус самой фермы вполне можно делать из самых разных материалов. Но необходимо хорошо продумать охлаждение всей конструкции.

Подбор необходимой видеокарты

В выборе качественной видеокарты для майнинга наиболее основным считаются большие показатели общей производительности. Во время выбора воспользуйтесь такими рекомендациями:

Можно купить две видеокарты с одинаковой скоростью (800 км/ч). Это будет намного лучше, нежели покупка одной видеокарты со скоростью 1700 км/ч.

Купите шлейфы. Это даст вам возможность разместить все ваши видеокарты отдельно, сократив возможность нагрева сегментов системной платы.

Эта конструкция окупится приблизительно спустя шесть месяцев.

Как же заработать на ферме простым пользователям?

На сегодняшний день существует три эффективных метода.

Краны для прибыли в форме Биткоинов.

Применение кранов по быстрому сбору различной валюты. Все это те ресурсы, которые генерируют сатоши.

Облачный майнинг

Хорошо заработать на майнинге можно и вообще без всяческих вложений. Этот простой вариант является отличной альтернативой командным способам получения желанных сатошей. Это вид заработка имеет большую скорость, нежели та, которая есть в разнообразных играх с экономическим уклоном.

Разработчик регулярно обслуживает все оборудование, а также оплачивает электрическую энергию.

Кроме того, продавец на себя берет оплату интернета.

Читать более подробно: https://bitcoins-mining.ru/bitkoin-ferma-chto-eto.html