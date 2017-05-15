Благосостояние россиян растёт

Александр
Автор: Александр Май 15, 2017 02:47

Благосостояние россиян растёт

Благосостояние россиян растёт

За год число долларовых миллиардеров в России увеличилось на 19 человек.

Согласно ежегодному рейтингу экономического журнала Forbes, в списке долларовых миллиардеров мира находится 96 россиян. Это на 19 человек больше, чем в 2016 году.

Самые богатые граждане РФ — газодобытчик Леонид Михельсон (18,4 млрд долларов), сталевар Алексей Мордашов (17,5 млрд) и металлург Владимир Лисин (16,1 млрд).

Как подсчитало «Эхо Москвы», россияне из рейтинга «Форбса» обладают совокупным состоянием в 800 миллиардов долларов. 

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Александр
Автор: Александр Май 15, 2017 02:47
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