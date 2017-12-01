Более 100 тысяч алтайских пенсионеров получили прибавку к пенсии после перерасчета

Около 80% алтайских пенсионеров, обратившихся в клиентские службы за перерасчетом пенсии, получили прибавку, — рассказывает Алтапресс.ру.
Перерасчет связан с возможностью замены страхового стажа на не страховые периоды — время отпуска по уходу за ребенком. Сколько они получают и кому было отказывают в перерасчете?
За перерасчетом в клиентские службы Пенсионного фонда по Алтайскому краю сегодня обращается около 500 пенсионеров в день, которые в свое время уходили в отпуск по уходу за ребенком.
Это немало, но ажиотаж уже схлынул: в июле люди занимали очереди в пять утра, в офисы ПФР ежедневно приходили по 2 тыс. человек. Люди опасались, что денег всем не хватит, что сроки перерасчета скоро закончатся.
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