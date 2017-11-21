Более 115 тысяч семей Алтайского края улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу

mavit
Автор: mavit Ноябрь 21, 2017 23:45

Более 115 тысяч семей Алтайского края улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу

Более 115 тысяч семей Алтайского края улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу

С начала действия программы материнского капитала жилищные условия улучшили свыше 115 тысяч семей в Алтайском крае. 

Из них более 83 тысяч семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты, более 32 тысяч семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

В краевом отделении Пенсионного фонда России приняли более пяти тысяч заявлений на обучение детей и 57 заявок на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы. Приобретение жилья остается самым востребованным направлением расходования средств маткапитала у семей в Алтайском крае, отмечают в ведомстве.

Напомним: в прошлом году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно — социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. На сегодня по этому направлению в Алтайском крае заявлений нет.

За десять лет действия государственной программы материнский сертификат получили около 149 тысяч алтайских семей. Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тысячи 26 рублей. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 21, 2017 23:45
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