Более 3 млн. рублей выплатили семьям в Алтайском крае в связи с рождением первенца

mavit
Автор: mavit Март 7, 2018 11:45

Более 3 млн. рублей выплатили семьям в Алтайском крае в связи с рождением первенца

Более 3 млн. рублей выплатили семьям в Алтайском крае в связи с рождением первенца

Получателями ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в Алтайском крае, по данным на 2 марта, являются 335 человек, — рассказывает Официальный сайт Алтайского края.

Ежемесячная выплата равна величине прожиточного минимума для ребенка, установленной в крае за второй квартал 2017 года, — 9434 рубля.

Напомним: новую меру социальной поддержки семьям, инициированную Президентом Владимиром Путиным, предоставляют с 1 января 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 №418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Право получения выплаты распространяется на семьи со среднедушевым доходом не выше полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в крае для трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. В 2018 году это 15 003 рубля на каждого члена семьи.

За назначением новой ежемесячной выплаты на первенца необходимо обратиться в органы социальной защиты населения или многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

 

 

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mavit
Автор: mavit Март 7, 2018 11:45
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  • Платон

    Платон

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

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