Более 500 дружинников будут нести дежурство на избирательных участках Барнаула 9 сентября

Сегодня, 31 августа, в администрации Барнаула состоялось заседание штаба БГОО «Народная дружина «Барнаульская».

Открыл встречу первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк, по традиции отметив лучших представителей дружины:

«Нетерпимость к нарушителям законности, желание сделать наш город лучше — главные причины вашего решения стать добровольцами в сфере охраны общественного порядка. В вашем лице правоохранительные органы видят своих надежных помощников, о чем свидетельствуют положительные результаты работы. С участием дружинников с начала года раскрыто более 20-ти уголовных преступлений, выявлено и пресечено свыше трех тысяч административных правонарушений. Ваше участие стало неотъемлемой частью любого мероприятия, проводимого на территории нашего города»

Участники заседания подвели итоги работы за восемь месяцев 2018 года.

Командир народной дружины «Барнаульская» Геннадий Королёв рассказал, что с начала года дружинники приняли участие в 2974 мероприятиях по охране общественного порядка, в том числе в 340 массовых, 2634 рейдах. С их участием было раскрыто 21 уголовное преступление, выявлено 3285 административных правонарушений. Было проверено по месту жительства 2970 лиц, состоящих на профилактических учетах в ОВД.

Сейчас в составе дружины насчитывается 1094 добровольца. Геннадий Королёв отметил, что в районных отрядах проводилась работа по выявлению и исключению из рядов дружины лиц, утративших с нею связь. С начала года было исключено более 600 человек, принято 178 человек. В ближайшее время запланирована работа по привлечению в ряды дружинников студентов-первокурсников, начинающих обучение в сентябре.

Заместитель начальника — начальник полиции УМВД России по г. Барнаулу Александр Майдоров рассказал об итогах взаимодействия полиции с общественной организацией.

Участники встречи обсудили вопрос участия дружинников в обеспечении правопорядка на избирательных участках в единый день голосования 9 сентября. Планируется, что нести службу на участках будут более 500 добровольцев.